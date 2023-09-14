شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر سيتي» يسيطر على ترشيحات «فيفا» لجائزة أفضل لاعب في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قوائم ترشيحات جوائز الأفضل خلال عام 2023، عن فئات المدربين والمدربات، اللاعبين واللاعبات.

تصدر «مانشستر سيتي» قائمة ترشيحات أفضل لاعب، التي ضمت 12 مرشحاً، بينهم 6 من أبطال الثلاثية التاريخية، دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وضمت قائمة مرشحين جائزة أفضل لاعب في العالم: جوليان ألفاريز، وكيفن دي بروين، وإيرلينج هالاند، ورودري، وبيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى إلكاي جوندوجان، المنتقل مؤخراً إلى برشلونة.

كما ترشح للجائزة كل من ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان / إنتر ميامي)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وديكلان رايس (وست هام / أرسنال)، وفيكتور أوشيمين، وخفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي) ومارسيلو بروزوفيتش (إنتر).

في سياق متصل، تواجد بيب جوارديولا «مانشستر سيتي» ضمن مرشحي جائزة أفضل مدرب إلى جانب سيموني إنزاجي «إنتر»، وتشافي هيرنانديز (برشلونة)، ولوتشيانو سباليتي (نابولي / منتخب إيطاليا)، وأنجي بوستيكوجلو (سيلتك / توتنهام).

في سياق متصل، ضمت ترشيحات جوائز أفضل لاعبة 16 اسماً، هن: ماري فاولر، وأليس جرينوود (مانشستر سيتي)، وإيتانا بونماتي، وجينيفر هيرموسو، ومابي ليون، وسلمى بارولويلو، وكيرا وولش (برشلونة)، ولينا كايسيدو (ريال مدريد)، وريتشل دالي (أستون فيلا)، وليندسي هوران، وكديدياتو دياني (ليون)، وأماندا إيليستد، وكايتلين فورد (أرسنال)، ولورين جيمس، وسام كير (تشيلسي)، وهيناتا ميازاوا (مانشستر يونايتد).

أما عن جائزة أفضل مدرب ومدربة كرة نسائية، فضمت الترشيحات 3 رجال وامرأتين وهم: بيتر جيرهاردسون (منتخب السويد)، وجوناتان جيرالديز (برشلونة)، وتوني جوستافسون (منتخب أستراليا)، وإيمي هايس (تشيلسي)، وسارينا ويجمان (منتخب إنجلترا).