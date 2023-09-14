شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي» يتأهب لثالثة جولات الفورمولا2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكمل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، مشوار المشاركة في بطولة العالم لـ «زوارق الفورمولا 2»، مع المغادرة إلى مدينة بيسو دا ريجوا في البرتغال، استعداداً لخوض الجولة الثالثة من البطولة، والمحطة المهمة التي تستضيفها المدينة للمرة الأولى.

ويدخل فريق أبوظبي الجولة بقوة، مع تصدر زورق «أبوظبي 35»، بقيادة راشد القمزي الترتيب العام للبطولة برصيد 40 نقطة «العلامة الكاملة» من الجولتين الأولى والثانية، حيث يأمل في أن يكون هذا الموسم لاستعادة لقب البطولة الذي فاز به آخر مرة عام 2021، ويشارك في الجولة، بالإضافة إلى زورق القمزي أيضاً زورق «أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري، وحقق راشد القمزي على زورقه في السابق لقب البطولة 3 مرات في مواسم 2017 و2019 و2021.

وحقق راشد القمزي المركز الأول في أولى جولات البطولة في ليتوانيا، بينما تعرض منصور المنصوري لحادث، أبعده عن المنصة، وجاءت الجولة الثانية ليكمل من خلالها راشد القمزي تألقه وصدارة الجولة في إيطاليا، فيما حل المنصوري سابعاً، ويأتي أول الملاحقين للقمزي في الترتيب العام حالياً، جاكومو ساكي من موناكو، وبرصيد 24 نقطة، ويغيب عن المشاركة الألماني ستيفان هاجن حامل لقب البطولة الموسم الماضي.

معسكر تدريبي

شهدت المشاركة الأخيرة للفريق في إيطاليا، إقامة معسكر تدريبي سريع، مع ختام الجولة للمتسابقين، ركز من خلاله المدرب جيدو كابليني، على رفع كفاءة المتسابقين مع زوارقهم والتأقلم معها، ومحاولة الوصول إلى سرعات أفضل لكلا الزورقين، قبل ختام المعسكر، وشحن الزوارق إلى البرتغال، حيث جاءت نتائج المعسكر إيجابية ومبشرة، بحظوظ قوية للفريق في الجولة المقبلة.

وغادرت بعثة الفريق برئاسة ناصر الظاهري، مع المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري والطاقم الفني للفريق.

وتبدأ مشاركة الفريق في الجولة، مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في السباق،الجمعة، وانطلاق سباق السرعة وأفضل زمن السبت، قبل الانتقال إلى السباق الرئيسي والختامي الأحد، وتنتقل المنافسات لاحقاً إلى الجولة الرابعة والختامية من البطولة، التي تقام نهاية الأسبوع المقبل في مدينة فيلا فيلها في البرتغال أيضاً.

جولة مهمة

ووجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، مشيداً بما يقدمه من دعم دائم للفريق في كل مشاركاته، وأيضاً الحرص على متابعة أخبار الفريق ونتائجه والمراكز الأولى التي يحرزها في البطولات البحرية.

وأكد الرميثي أهمية الجولة الحالية بأن يتمكن راشد القمزي من البقاء في الصدارة، والاستمرار في عزف نغمة الانتصارات، والوصول إلى المراكز الأولى في ثالثة جولات البطولة، وقال: «كلنا ثقة في أن يتمكن راشد القمزي ومنصور المنصوري، من تقديم مستوى متكامل في الجولة الحالية والجولة الختامية أيضاً، والثقة أكبر في أن يواصل راشد بالتحديد «الرتم» الجميل الذي بدأ به الجولات الماضية».

من ناحيته، عبر ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن أمله في أن يوفق راشد القمزي خلال الجولة، في إنهاء السباق في مركز يضمن له بنسبة كبيرة الفوز باللقب هذا الموسم، خاصة لو واصل المشوار بنفس الكفاءة ليتمكن من الفوز باللقب، من دون الحاجة للانتظار إلى الجولة الختامية، وقال: «لو حقق المركز الأول سيصل إلى النقطة 60، ويبتعد بقوة عن أقرب منافسيه، وبالتالي يضمن الفوز باللقب من دون انتظار للجولة الختامية».

وأضاف: «طبعاً هي مجرد تحليلات وأرقام، وندرك صعوبة المهمة مع مشاركة قوية للمنافسين وتركيزهم على المراكز الأولى أيضاً، ولن نستبق الأحداث، ونركز على كل سباق على حدة، من أجل أن نضمن تحقيق الهدف الأساسي، وهو الفوز باللقب العام».