شكرا لقرائتكم خبر عن 70 لاعباً في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الجمعة بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للرجال والسيدات، وفئة تحت 20 سنة للذكور والإناث، والتي ينظمها الاتحاد، بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 70 لاعباً ولاعبة، من مختلف الأندية، وتستمر إلى 20 سبتمبر/أيلول الجاري، وتقام المنافسات من 7 جولات بالنظام السويسري، ويسمح لكل نادٍ المشاركة ب25 لاعباً حداً أقصى في جميع الفئات.

وأكد سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، أن البطولة تشهد للمرة الأولى مشاركة عدد كبير من الوجوه الشابة القادمة على الطريق، والتي يجهزها الاتحاد، لتمثيل المنتخبات الوطنية، في الفترة المقبلة، وتمثل جيل المستقبل للعبة، كما يشارك في البطولة عدد من اللاعبين الناشئين، الذين منحتهم الأندية الفرصة للمشاركة في الفئة الأعلى للاحتكاك واكتساب الخبرة.

وأضاف أن البطولة تدخل ضمن خطة النشاط للموسم الحالي، والذي انطلق في يناير، ويستمر حتى ديسمبر المقبل، ويترأس لجنة حكام البطولة الحكم الدولي سلمان الطاهر، ومعه مجموعة من الحكام المواطنين.

وأشار إلى أن البطولات المحلية، تمثل فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين للمشاركات الخارجية.

ووجه الطاهر الشكر إلى مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، على استضافة البطولة، وقال: «جميع الأندية متعاونة مع الاتحاد، وهناك تفاهم في ما يخص النشاط المحلي، وهذا يساعد على تطبيق خطط الاتحاد على أرض الواقع».