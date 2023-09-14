شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل العين والوحدة والنصر إلى ربع نهائي كأس الرابطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهلت فرق العين والوحدة والنصر إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم (كأس الرابطة) بعد فوزها في مباريات إياب الدور الأول.

وفاز الوحدة على الإمارات في رأس الخيمة بنتيجة 5 صفر، بعدما كان فاز عليه ذهاباً 3 صفر، ليتأهل في انتظار المتأهل من مواجهة الجزيرة وبني ياس.

افتتح كريستيان جوانكا التسجيل للوحدة في الدقيقة 45، في أول ظهور له مع الفريق هذا الموسم، وهو الذي سجل 5 أهداف خلال 9 مباريات خاضها في البطولة، ويعتبر هذا الهدف رقم 100 للاعبين الأرجنتينيين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

في الشوط الثاني خطف فاكوندو النجومية بعدما أكد تفوق الوحدة بتسجيله «سوبر هاتريك» في الدقائق 49 و60 و73 و88.

وأصبح فاكوندو أول لاعب أرجنتيني يسجل «سوبر هاتريك» على الإطلاق في البطولة.

كما تأهل العين إلى ربع النهائي بتجديد فوزه على ضيفه البطائح في استاد هزاع بهدفين سجلهما المغربي سفيان رحيمي (23) والإسرائيلي عمير اتسيلي (43) مقابل هدف للكاميروني أناتول أبانغ (25).

وكان العين فاز ذهاباً 5 صفر، ليتأهل لملاقاة النصر الفائز على ضيفه عجمان بأربعة أهداف سجلها الكولومبي كيفين أغوديلو (11) والبرتغالي لوري ميدييروس (27) ومانولو جابياديني (31 و71) مقابل هدف للمغربي وليد أزارو (35).