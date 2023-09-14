شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة يعيد«العميد» إلى صدارة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعاد الفرنسي كريم بن زيمة قائد اتحاد جدة فريقه إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتاً بعدما قاده لفوز صعب 1-0 الخميس على مضيفه الأخدود في افتتاحية الجولة السادسة.

وأحرز بنزيمة هدف المباراة في الدقيقة 72 بعدما استغل عرضية هارون كمارا ليودعها الأول في مرمى الحارس البرازيلي باولو فيتور.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن الهلال والتعاون قبل مواجهة الفريقين القادمة أمام الرياض والأهلي، في حين تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط.

ولعب الفريق الجداوي المباراة دون مهاجمه المغربي حمد الله الذي تأخر في العودة بعد مشاركته منتخب بلاده في أيام «فيفا»،كما غاب البرتغالي جوتا وأيضاُ البرازيلي كورنادو،ولعب للمرة الأولى البرازيلي لويس فيليبي المنتقل حديثاً إلى الاتحاد.