شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائرة» يعتمد آلية جديدة لمنح نقاط درع التفوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة آلية منح نقاط درع التفوق العام للأندية في الموسم المحلي الجديد، الذي يستهل نشاطه يوم غد السبت بانطلاق منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد عقد اجتماعاً لمناقشة آخر التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، والوقوف على آخر الاستعدادات التنظيمية بشأنه.

وأوضح عبد العزيز السلمان الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبد الله جمعة الدرمكي، اعتمد بعض القرارات المهمة قبل انطلاق النشاط، أبرزها آلية منح نقاط درع التفوق العام بعد تعديلها ووضع بنود تحفيزية للأندية للمشاركة في أنشطة وفعاليات الاتحاد المختلفة.

وقال: «يحصل كل ناد على درجات التفوق العام، وفق ترتيبه في كل مسابقة من مسابقات الاتحاد، في مختلف المنافسات والفئات، الرجال والسيدات، ويضاف إليها مجموع النقاط التي يحصل عليها كل ناد وفق مدى إسهامه في مجموعة من البنود الأخرى».

وأضاف: «من بين هذه البنود حصول كل ناد على 5 نقاط إضافية نتيجة مشاركته في كل مسابقة من مسابقات الاتحاد المختلفة، إضافة إلى 3 نقاط عن كل مدرب أو مساعد مدرب مواطن مسجل بكشوفاته، وفق معايير محددة».

وقال: يمنح كل ناد 3 نقاط عن كل لاعب مسجل بالقائمة النهائية للمنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية، كما يمنح 3 نقاط عن كل حكم جديد مواطن مرشح من قبل النادي، يسجل لأول مرة في كشوفات الاتحاد.

وأشار إلى وجود مجموعة أخرى من البنود التي تضمن حصول الأندية على مزيد من النقاط، وفق مشاركاتها في الأنشطة المختلفة والجولات، واستخدام مرافق النادي من قبل الاتحاد والمنتخبات الوطنية، والمشاركة في مهرجانات الصغار، والسماح باستخدام صالة النادي كملعب محايد، وغيرها من البنود.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحفيز الأندية للانخراط في أنشطة الاتحاد والمساهمة في جهوده لتطوير اللعبة.