شكرا لقرائتكم بونو وبروزوفيتش ضمن المرشحين لأفضل حارس ولاعب في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023 والتي شهدت تواجد ياسين بونو حارس منتخب المغرب ونادي الهلال ومارسيلو بروزوفيتش لاعب منتخب كرواتيا ونادي النصر، ضمن المرشحين للفوز بجائوة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب.

وفتح فيفا باب الترشيح أمام الجماهير للتصويت في اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب، وأفضل لاعبة وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب لكرة القدم النسائية، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، وجائزة الجماهير.

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وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة، اسم أيتانا بونماتي الفائزة بالكرة الذهبية في كأس العالم للسيدات، والتي كانت واحدة من أربع لاعبات إسبانيات في القائمة، وتشمل القائمة أيضًا أربع لاعبات من إنجلترا، وثلاث لاعبات من منتخب أستراليا، علمًا أن القائمة ضمت 16 لاعبة.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ستة لاعبين من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحًا، بالإضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي والمرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، أما بالنسبة لمدربي الكرة النسائية، فقد ضمت القائمة اسمي إيما هايز وسارينا وايمان.

وبالنسبة لقائمة المرشحين لجائزة أفضل حارسة مرمى فقد ضمت اسم ماري إيربز الفائزة بجائزة القفاز الذهبي في مونديال السيدات، بجانب كاتالينا كوي، وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى خمسة أسماء من ثلاث قارات مختلفة.

وتنحصر المنافسة على جائزة أفضل لاعبة بين أيتانا بونماتي وليندا كايسيدو وراشيل دالي وكاديدياتو دياني وكايتلين فورد وماري فاولر وأليكس غرينوود وجينيفر هيرموسو وليندسي هوران وأماندا إيليستيدت ولورين جيمس وسام كير ومابي ليون وهيناتا ميازاوا وسالما بارالويلو وكيرا والش.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب جوليان ألفاريز ومارسيلو بروزوفيتش وكيفين دي بروين وإيلكاي غندوغان وإيرلينغ هالاند ورودري وخفيتشا كفاراتسخيليا وكيليان مبابي وليونيل ميسي وفيكتور أوسيمين وديكلان رايس وبرناردو سيلفا.

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب لفرق السيدات، ضمت القائمة بيتر غيرهاردسون وجوناتان خيرالدين وتوني غوستافسون وإيما هايز وسارينا وايمان.

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، فضمت بيب غوارديولا وسيموني إنزاغي وأنجي بوستيكوغلو ولوتشيانو سباليتي وتشافي.

وتصدرت ماكنزي أرنولد قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى إلى جانب آن-كاترين بيرغر وكاتالينا كول وماري إيربز وكريستيان إندلر وزيسيرا موسوفيتش ساندرا بانوس غارسيا-فيامي

أما قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى فضمت ياسين بونو وتيبو كورتوا وإيديرسون وأندري أونانا ومارك-أندري تير شتيغن.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مشجع، مشجع نادي كولون أتلتيكو وفران هيرندال وميغيل أنخيل ومشجع لفريق ميلوناريوس.