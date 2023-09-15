شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يضم الجامبى كاجالى درامى موسماً على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في إتمام التعاقد مع الجامبي كاجالي درامي، نجم فريق أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

جاء ذلك القرار بعد إجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

ويعد كاجالي درامي، صاحب الـ٢٠ عام، والذي يشغل مركز الوسط المهاجم ، أحد العناصر الأساسية بمنتخب جامبيا للشباب، كما يعد أحد نجوم فريق أياكس كيب تاون الجنوب افريقي.