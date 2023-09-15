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7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 14 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 14 / 9 / 2023، العديد من الأخبار المهمة، كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي.

 

كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – طلب النادي الأهلي بقيد الفرنسي انتوني موديست في قائمته المشاركة بالسوبر الأفريقي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

 

كولر: مباراة السوبر الأفريقى صعبة.. ولم يشغلنى عامل السن وقت التعاقد مع موديست

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة السوبر الأفريقي غدا الجمعة، على استاد الملك فهد بمدينة الطائف .

 

الشناوى: سنلعب السوبر الأفريقى للتتويج باللقب.. واللاعبون فى كامل تركيزهم

كشف محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، أن فريق استعد جيدا لخوض مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامته على ملعب مدينة الملك فهد الدولية بندينة الطائف السعودية.

 

الزمالك يخوض المران الأخير على ملعب عزام بتنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي بدولة تنزانيا  في العاشرة صباح  غدا الجمعة.

 

سارة سمير تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال فى السعودية

توّجت سارة سمير بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في وزن 71 كجم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.

 

 

مازن هشام يهزم محمد الشوربجى فى نصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للاسكواش
فاز المصرى مازن هشام على حامل اللقب الإنجليزى محمد الشوربجى، ليتأهل إلى نصف نهائى بطولة قطر كلاسيك للاسكواش (3-2).

 

 

رئيس إنبى يعلن ضم زياد طارق من الأهلى لمدة 3 سنوات
قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه نجح فى التعاقد مع زياد طارق لاعب الأهلى لمدة 3 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى.

 

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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