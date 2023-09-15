7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 14 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 14 / 9 / 2023، العديد من الأخبار المهمة، كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي.

كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – طلب النادي الأهلي بقيد الفرنسي انتوني موديست في قائمته المشاركة بالسوبر الأفريقي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

كولر: مباراة السوبر الأفريقى صعبة.. ولم يشغلنى عامل السن وقت التعاقد مع موديست

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة السوبر الأفريقي غدا الجمعة، على استاد الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

الشناوى: سنلعب السوبر الأفريقى للتتويج باللقب.. واللاعبون فى كامل تركيزهم

كشف محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، أن فريق استعد جيدا لخوض مباراته ضد اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى، المقرر إقامته على ملعب مدينة الملك فهد الدولية بندينة الطائف السعودية.

الزمالك يخوض المران الأخير على ملعب عزام بتنزانيا استعدادا لمواجهة أرتا سولار

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، خوض المران الختامي بدولة تنزانيا في العاشرة صباح غدا الجمعة.

سارة سمير تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال فى السعودية