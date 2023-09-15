شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسم خطة التتويج بالسوبر الأفريقى.. كولر يُجهّز لاعبيه لإسقاط اتحاد العاصمة.. الأحمر يخوض آخر مران لمباراة الغد.. المدير الفنى يؤكد على جاهزية لاعبيه لبطل الجزائر.. والشناوى: نرغب فى مواصلة التتويجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن بطولة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة أمام فريق إتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف السعودية.

واختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم ،الخميس، لمباراة السوبر وشهد مران الأهلي الليلة محاضرة فنية عقدها مارسيل كولر المدير الفني مع لاعبي الفريق ، تحدث خلالها المدرب السويسري عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء الغد المرتقب ، كما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى ،مران قوي للحراس بجانب فقرة بدنية وبعض الجمل الفنية التي قام اللاعبين بتنفيذها .

وحرص المدرب السويسري على تجهيز لاعبيه جيداً من الناحية الفنية والبدنية وتحدث معهم في خطة الفوز على بطل الجزائر غداً.

كولر : جاهزون للسوبر الأفريقي

على صعيد متصل ، علق السويسري مارسيل كولر على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، وقال المدير الفني لفريق الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر: "سعداء بالتواجد في السعودية، وسعيد بإقامة المباراة هنا، لدينا جمهور كبير للأهلي في السعودية وسعداء بهذا الجمهور الذي يتواجد هنا، مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة، لكن هدفنا هو إسعاد هذه الجماهير من خلال الفوز بالبطولة والعودة باللقب إلى القاهرة، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

أسلحة الأهلي للفوز بالسوبر

وشدد كولر، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "الفوز بهذه المباراة سيكون دفعة قوية لنا فى بداية الموسم، كما أن لدينا لاعبين على مستوى جيد، وقائمة قوية جرى تدعيمها بشكل جيد، المهم لدي الآن، اللاعبون الجدد أن يدخلوا وينسجموا مع الفريق بشكل سريع، وسعيد جدا بالإضافات التى تمت، قائمة الفريق كبيرة وجيدة وأعرف أن لدينا مباريات صعبة والأهم أن يجيد اللاعبين المنضمين عندما يحصلون على فرصتهم".

وأوضح كولر أن المباراة صعبة وأمام فريق قوي بحجم اتحاد العاصمة ويضم لاعبين جيدين، خُضنا فترة إعداد جيدة في النمسا، ولكن هدفنا الفوز وحصد البطولات، والمباراة ليست سهلة وسنحاول بكل طاقتنا الفوز بالمباراة وحصد السوبر".

وعن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، علق: " لم أفكر في عامل السن خلال التعاقد مع موديست، لكن أبحث عن الأداء والعطاء من اللاعب في الملعب، وهو لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات".

من جانبه ، أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق على جاهزية الفريق لخوض مباراة السوبر الذي يمثل بطولة مهمة للغاية ، وأوضح أن الفريق بدأ الاستعداد منذ معسكر النمسا وأن المباراة سوف تكون أمام خصم له كل الاحترام، وأن اللاعبين لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم. وقال: «سعداء باللعب في المملكة العربية السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان، وننتظر دعم جماهيرنا غدا والمباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز وأن يكون التوفيق حليفا لنا في التتويج بالكأس». قائد الأهلي : نسعى لمواصلة البطولات قائد الأهلي : نسعى لمواصلة البطولات وأضاف: «تعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد من صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة واحدة، ونسعى إلى الفوز بها ومواصلة مسيرة البطولات» ، وشدد الشناوي على أن الفريق لديه دوافع كبيرة للغاية في المباراة، وأن هناك حالة من التركيز الشديد بين اللاعبين لتقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء.

الشناوي :نحترم بطل الجزائر