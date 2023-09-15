شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستعير جابريل سيكودى من سيراميكا لمدة موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجونة ضم النيجيري جابرييل شيكودي قادما من سيراميكاعلى سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق الاثنين المقبل.

وكتب نادي الجونة عبر صفحته الرسمية: "نرحب باللاعب أوكوروجي جابرييل الذي انضم للجونة على سبيل الإعارة من نادي سيراميكا".

كما أعلن مسئولو نادى سيراميكا إعارة أحمد بلحاج إلى الجونة، بعد الحصول على خدماته، من أسوان لمدة 4 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى، وجاء قرار الإعارة بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى.

فى سياق مختلف، يفاضل مسئولي نادى سيراميكا بين ملعب ستاد الكلية الحربية والمقاولون العرب لخوض مباريات الفريق الموسم المقبل في بطولة الدورى الممتاز عقب رفض ستاد القاهرة.

وكانت قرعة بطولة الدوري المصري قد أسفرت عن مواجهة قوية لفريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري ثم مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.