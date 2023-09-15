شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى رواندا تستقبل بعثة بيراميدز قبل مواجهة الجيش بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء السفارة المصرية في العاصمة الرواندية كيجالي على التواجد في استقبال بعثة نادي بيراميدز لدى وصولها إلى مقر فندق إقامتها استعدادا لخوض مباراة الجيش في إطار مباريات دوري الأبطال.

ووصلت بعثة بيراميدز مساء اليوم على متن طائرة خاصة إلى العاصمة كيجالي استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي والمحدد لها عصر الأحد في ذهاب دور ال٣٢ من دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال البعثة التي يترأسها المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، سيادة السفيرة رانيا البنا سفير جمهورية مصر العربية في كيجالي، ومستشار السفارة السيد محمد سمير، والسيدة مادونا مجدي سكرتير ثالث السفارة، وبحضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمر مدحت المدير التجاري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز.

من جانبه عبر المهندس ممدوح عيد عن شكره للسفارة وأعضائها على استقبال بعثة بيراميدز قبل مباراة الأحد الهامة في بداية مشوار الفريق بدوري الأبطال، معربا عن تقديره لما بذله أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لتسهيل مهمة نادي بيراميدز خلال رحلته القارية.