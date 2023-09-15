رابطة الأندية تعلن جدول الدورى الجديد الجمعة أو السبت

واستلمت الرابطة تصور المواعيد بعد انتهاء عامر حسين منها، وجارى مراجعة الجدول كاملا قبل اعتماده ومن المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات وغرامات الانسحاب من بطولة كأس الرابطة في الموسم الجديد 2023 – 2024.

وقررت الرابطة تغريم أي ناد ينسحب من بطولة كأس الرابطة قبل سحب القرعة مبلغ 2 مليون جنيه، أما في حالة الاعتذار بعد سحب القرعة يتم تغليظ العقوبة لتصبح مليوني جنيه.

وقرر عامر حسين المشرف العام على المسابقات بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، ربط الانذارات والبطاقات الحمراء فى الدورى بكأس الرابطة فى الموسم الجديد لاسيما وأن البطولتين تخضعان للرابطة، على أن تكون الانذارات والبطاقات الحمراء فى كأس مصر والسوبر المصرى منفصليين تماما.