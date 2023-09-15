شكرا لقرائتكم خبر عن سباق الدراجات الجبلية ينطلق 15 أكتوبر في حديقة مشرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق النسخة الثانية من سباق الدراجات الهوائية الجبلية، يوم 15 أكتوبر المقبل، في مضمار حديقة مشرف الوطنية، بمنطقة الخوانيج، وينظم الحدث مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع بلدية دبي، ويمر السباق وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق عبر موقع «هوبا سبورت»، ويتم إغلاق التسجيل 8 أكتوبر، ويتضمن السباق المنافسة في 3 فئات مختلفة للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات هي «المجتمعية» لمسافة 18 كيلومتراً، و«الهواة» لمسافة 37 كيلومتراً، و«المحترفين» لمسافة 56 كيلومتراً.

وشهدت النسخة الأولى من السباق التي أقيمت العام الماضي نجاحاً كبيراً، بمشاركة أكثر من 350 دراجاً، من مختلف الجنسيات والأعمار، وفاز خليفة الكعبي ومروة الحاج بالمركز الأول في «الهواة» للرجال والسيدات، وتخصص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل سباق.

وتم تصميم مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص، لكي تضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق، بحيث يمر السباق بين الأشجار، مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله، وينقسم إلى ثلاثة مسارات المسارين الأخضر والأزرق، ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً.

وتحفل أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالعديد من بطولات الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها التي تزيد شعبيتها سنوياً، وتتوسع قاعدة ممارسيها، بوصفها رياضة ترفيهية وتنافسية في ذات الوقت، ومن أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي بطولة «هيرو دبي حتا» أحد الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية التي تستضيفها منطقة حتا، وتعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي، ويتنافس فيها نخبة من أبطال العالم.

ومن أبرز العوامل التي تشجع كافة فئات المجتمع، سواء من المقيمين أو الزائرين لدبي من جميع الجنسيات ومختلف الأعمار، على ممارسة رياضة الدراجات في أي مكان في دبي، هو توفر البنية التحتية الرياضية المتطورة، والتي تتضمن مضامير دراجات هوائية مصممة وفق أحدث المعايير الدولية ذات مسارات آمنة.