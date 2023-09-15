شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الفروسية ينظم دورة دولية تخصصية في إدارة الاسطبلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف «أكاديمية بوذيب» بمنطقة الختم في أبوظبي، الدورة الدولية التخصصية في «إدارة الاسطبلات»، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية.

وتندرج الدورة في اطار حرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على مواكبة آخر المستجدات والتطورات في رياضة الفروسية، والمرتبطة بإدارة الاسطبلات، سواء على مستوى أندية الفروسية أو المراكز المتخصصة، بالإضافة إلى الإسطبلات الخاصة برياضة الفروسية.

وتعتبر الدورة الحالية هي الثانية التي يتم تنظيمها على مستوى العالم، منذ اطلاق الاتحاد الدولي للفروسية تخصص إدارة الاسطبلات، حيث أقيمت الدورة الأولى بالبرتغال في أكتوبر 2022.

ويحاضر في الدورة الخبير الإيرلندي انتوني لوري المتخصص في إدارة الإسطبلات بالاتحاد الدولي للفروسية.

وأعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وجود 16 مشاركاً في الدورة، بعد اكتمال إجراءات التسجيل، كما أكد اكتمال جميع الترتيبات اللوجستية لإقامة الدورة، وتحقيق أهدافها المعلنة، بما يتماشى مع استراتيجيته التطويرية، للارتقاء بقدرات المتخصصين، وتمكينهم واطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية.