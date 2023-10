ميسي وهالاند ومبابي ضمن القائمة.. فيفا يكشف المرشّحين لجوائز الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الخميس، من خلال موقعه الرسمي، عن قائمة المرشحين للحصول على جوائز الأفضل لعام 2023، والتي تشمل 9 جوائز وهي أفضل لاعبة ولاعب ومدرب للسيدات ومدرب رجال وحارسة مرمى وحارس مرمى للرجال، بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش (جائزة أفضل هدف في العام)، وجائزة فيفا للجماهير.



وضمّت لائحة المرشّحين لجائزة The Best لأفضل لاعب أسماء كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي بالإضافة لعديد النجوم الآخرين.



وتواجد في اللائحة كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب اللقب الموسم الماضي إلى جانب خوليان ألفاريز وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروين وإيلكاي غوندوغان فضلاً عن رودري ومارسيلو بروزوفيتش وفيكتور أوسيمين وديكلان رايس وخفيتشا كفاراتسخيليا.



وتم افتتاح عملية التصويت في كل فئات جوائز The Best.



وشهدت لائحة المرشحين لأفضل حارس مرمى تواجد النجم الدولي المغربي ياسين بونو إضافة إلى البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيديرسون والكاميروني أندري أونانا، والألماني مارك-أندري تير شتيغن.



هذا وسيتنافس خمسة مدربين على جائزة الأفضل، على رأسهم الإسباني جوزيب غوارديولا.



وكان غوارديولا قاد فريقه مانشستر سيتي لإنجاز تاريخي بتحقيق الثلاثية الموسم الماضي.



كما ضمت القائمة تشافي إيرنانديث الذي قاد برشلونة لتحقيق لقب الدوري الإسباني، ولوتشانو سباليتي الذي نجح في إعادة نابولي إلى منصات التتويج بتحقيق لقب الدروي الإيطالي بعد طول غياب، كما شهدت وجود سيموني إنزاغي الذي فاز مع إنتر بلقب كأس إيطاليا إضافة إلى التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام الذي حقق مع سيلتيك الموسم الماضي جميع الألقاب المحلية.

(وكالات)