شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام ينتظم فى تدريبات سيراميكا استعدادا للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتظم أحمد رمضان " بيكهام " لاعب فريق سيراميكا في التدريبات الجماعية عقب أنتهاء معسكر منتخب مصر استعدادا لانطلاق مباريات الفريق في بطولة الدورى الممتاز .

وكانت أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري عن مواجهة قوية لفريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري ثم مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.

ومن جانب أخر أعلن نادى سموحة انتقال النيجيري صديق أوجولا، صانع ألعاب الفريق السكندرى، إلى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القيد.

وكان النيجيري صديق أوجولا قد خاض مع فريق سموحة الموسم الماضى 23 مباراة، وتمكن من إحراز 4 أهداف.