شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: هناك توافق بين المنتخب والأندية.. والأهلى تعاون معنا وتعاونا معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبى، عن كواليس السماح للاعبي الأهلى بالرحيل عن معسكر المنتخب الأخير قبل انتهائه، موضحا أن هناك حالة من التوافق بين الجهاز الفني للمنتخب والأندية.

وأضاف ميكالى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس": "في المعسكر الأخير تعاونت مع الأهلي نظرا لظروفه وارتباطاته، لأن الأهلي تعاون معي من قبل وترك لي لاعبيه، وبالتالي طالما التوافق لا يعيق عملي مع المنتخب ولا يفسد الأمور فلا أمانع في ذلك".

وواصل المدرب البرازيل: "لو شعرت للحظة واحدة أن رحيل لاعبي الأهلي من المعسكر سوف يؤثر على المنتخب، لما سمحت لهم بالرحيل بكل تأكيد، أنا مع أي تعاون وتوافق يخدم مصلحة الجميع ولا يسبب ضررا لأحد".

وأكمل المدير الفني للمنتخب الأولمبي: " في البرازيل الكرة مثل عقيدة دينية وكل ثانية يصبح عندك لاعبا جديدا وهناك عدد كبير جدا من اللاعبين يجعلك تكون 4 منتخبات لكن هنا في مصر الموضوع أقل".

وأتم ميكالى تصريحاته: " ما يحزنني هو عدم قدرتنا على إقامة معسكر كل شهر، لكن اللاعب المصري يستوعب المعلومات سريعا جدا وهذا ما يسعدني في التعامل معه، مصر بها قوة كبيرة ولدي اعتقاد راسخ أنه من خلال العمل الجاد والالتزام نستطيع هزيمة أي منتخب ولن نخاف من مواجهة أي منافس".