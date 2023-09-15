بطولة السعودية: بنزيمة يعيد الاتحاد إلى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - الرياض: أعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف المباراة الوحيد على مضيفه الأخدود 1 صفر، الخميس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران وذلك في افتتاح منافسات المرحلة السادسة من الدوري السعودي.

وسجل مهاجم ريال مدريد الاسباني السابق والفائز بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم العام الماضي هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 72.

وتجاوز الاتحاد خسارته في الكلاسيكو أمام الهلال 3 4 في المرحلة الخامسة قبل توقف الدوري لمدة 11 يوما افساحا امام النافذة الدولية، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية من دون أن يستقبل أي هدف.

الصدارة

وارتقى الاتحاد إلى الصدارة موقتا مع 15 نقطة، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعرض الاتحاد لضربة معنوية قوية باصابة مدافعه الإيطالي لويس فيليبي في أول ظهور رسمي له مع الفريق قادما من ريال بيتيس الاسباني، حيث اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 67 ليحل محله هارون كمارا.

أهدر الاتحاد في الشوط الاول هدفاً محققاً عندما هيأ بنزيمة كرة لزميله صالح العمري الذي واجه المرمى ولعبها بجانب القائم (6)، رد عليها الأخدود بكرة قوية صوبها النيجيري غودوين سافيور واعتلت العارضة (15).

وانقذ الحارس البرتغالي باولو فيتور كرة بنزيمة القوية وأمسكها على دفعتين (38).

وفي الشوط الثاني، لاحت فرصة للاتحاد عندما ارتقى بنزيمة لكرة عرضية لكن فيتور كان لها بالمرصاد، وعادت لتجد مدالله العليان الذي لعبها قوية بجانب القائم (52).

وواصل حارس الأخدود تألقه بتصديه للبرازيلي رومارينيو داسيلفا (56)، فيما كاد فريقه يخطف هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة لكن سافيور فقد توازنه لتفقد الكرة خطورتها (57).

ومن هجمة منسقة، نجح الاتحاد في كسر عناد مضيفه عندما تابع بنزيمة كرة عرضية، فهيئها لنفسه ولعبها داخل المرمى (72).

دفاع

وكاد الاتحاد يضاعف النتيجة لكن دفاع الاخدود عرف كيف يتعامل مع كرة رومارينيو (87)، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أهدر الفريق المضيف فرصة التعادل عندما تهيأت كرة أمام حسين الزبداني لعبها سهلة في احضان الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

وفي مباراة ثانية، أكرم الوحدة وفادة ضيفه ضمك بفوزه عليه 4 2 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وفرض النيجيري أوديون إيغالو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و45+1 من ركلة جزاء و52، فيما اضاف الأسترالي كريغ غودوين الرابع (62). وسجل هدفي ضمك، الغامبي أسان سيساي (36) وسلطان فقيهي (83).

ورفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، بينما يحتل ضمك المركز السادس عشر مع 3 نقاط.

تقدم الوحدة عندما تابع إيغالو كرة عرضية لعبها قوية على يمين عبدالله عبدالباسط (17)، ولاحت فرصة لضمك لتعديل النتيجة لكن عبدالقدوس عطية تصدى للكاميروني جورج نكودو (28)، ليعود الأخير ويسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (30).

ومن هجمة منسقة أدرك ضمك التعادل عندما انفرد الغامبي أسان سيساي بالحارس ولعب الكرة قوية داخل المرمى (36). وتحصل الوحدة على ركلة جزاء بعد نيل مدافع ضمك نور الرشيدي البطاقة الحمراء بعدما منع بيده الكرة من تجاوز خط المرمى، نفذها إيغالو على يسار عبدالله عبدالباسط في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وعزز الوحدة تقدمه بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني بهدف ثالث عندما استقبل إيغالو كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية في الشباك (52)، واضاف الرابع عبر غودوين بتسديدة على الطاير (62).