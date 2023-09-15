بطولة انكلترا: ووكر يمدد عقده مع مانشستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن: أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم الخميس تمديد عقد مدافعه الدولي كايل ووكر لمدة عامين حتى حزيران/يونيو 2026.

ووافق ووكر على الصفقة الجديدة بعدما اكتنف الغموض في الأسابيع الأخيرة مستقبله مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا واقترابه من الانتقال الى صفوف بايرن ميونيخ الألماني.

وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بعيدًا عن حسابات غوارديولا لفترة من الموسم الماضي وتم استبعاده من التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تغلب على إنتر ميلان الإيطالي في حزيران/يونيو الماضي.

وكان عقد ووكر سينتهي الصيف المقبل، لكن بطل الدوري الإنكليزي الممتاز قرر الاحتفاظ بخدماته وأقنعه بتمديد عقده.

ووكر

وقال ووكر المتوج بـ15 لقبا مع سيتي "أنا سعيد جدا بتوقيع عقد جديد. مستقبلي مع مانشستر سيتي وهذا أفضل شيء بالنسبة لي".

وأضاف "لقد استمتعت بكل لحظة في السنوات الست الماضية في هذا النادي الرائع" في اشارة الى انتقاله الى صفوفه صيف 2017 قادما من توتنهام.

وشارك ووكر أساسيًا في المباريات الأربع لمانشستر سيتي في الدوري حتى الآن هذا الموسم، وحمل شارة القائد في مناسبات عدة.

وأضاف ووكر الذي يضع نصب عينيه تحقيق مزيد من النجاحات "موسم الفوز بالثلاثية هو موسم لن أنساه أبدًا، ونحن مستعدون للعودة مرة أخرى ومحاولة الفوز بالمزيد من الألقاب" في إشارة الى تتويج سيتي بالدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال الموسم الماضي.

مدرب رائع

وتابع "لديّ مدرب رائع وزملاء رائعين وجهازنا الفني وأنصارنا هم الأفضل".

وأردف قائلا "نحن بحاجة الى التأكد من أننا سنتنافس في المراحل اللاحقة في جميع المسابقات ونقاتل من أجل الألقاب".

وأوضح "أنا سعيد بالاستمرار في النادي الذي ينافس على الألقاب كل عام، وأتطلع بفارغ الصبر لرؤية ما ستجلبه السنوات القليلة المقبلة".

من جهته، قال الإسباني تشيكي بيغيريستاين مدير الكرة في سيتي "نحن سعداء جدا لأن كايل سيبقى هنا حتى عام 2026. بالنسبة لي، إنه أفضل ظهير أيمن في العالم".