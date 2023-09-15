الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
حتا - الوصل 17:30
الجزيرة - بني ياس 20:00
اتحاد كلباء - خورفكان 20:00
كأس السوبر الإفريقي
الأهلي - اتحاد الجزائر 22:00
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن 22:30
الدوري السعودي
الفيحاء - الشباب 19:00
الهلال - الرياض 22:00
الخليج - الفتح 22:00
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