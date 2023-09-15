الامارات | السويدي: سوء الحظ وراء خسارتي البطائح في «تمهيدي الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق البطائح لكرة قدم الصالات، أحمد السويدي، جاهزية الفريق الأول لخوض المباراة المصيرية أمام فريق مليحة في دور ربع النهائي لكأس الاتحاد لكرة الصالات، والتي تقام يوم غد. وقال قائد فريق البطائح: «إن أبرز أسباب الخسارتين التي تعرض لهما البطائح في الدور التمهيدي، هو سوء حظ، لأن المردود الفني العام للاعبين كان مميزاً، حيث خلق اللاعبون كثيراً من الهجمات أمام مرمى المنافسين، لكنها لم تستثمر بالشكل المطلوب». وأضاف أن ذلك «كان سبباً في الخسارة، وسنعمل على استثمار الفرص في المباراة المقبلة أمام مليحة لتحقيق الفوز».

وتابع السويدي: «تجاوزنا أثار الخسارتين وطوينا السلبيات بفضل الجهود التدريبية الكبيرة التي بذلها المدرب عدنان الهولي، بتحديد الأخطاء وتصحيحها، وجميع اللاعبين يدركون مسؤولياتهم، وسنلعب لأجل الفوز، وأن فريقنا سيكون منافساً على جميع البطولات».

وتمنى السويدي عودة الفرق المنسحبة ليرتفع المستوى الفني لبطولات كرة قدم الصالات، وشدد على أن «حُسن التنظيم والجمهور سيسهمان في تقليل الأثار المترتبة على انسحاب بعض الفرق من مسابقات الصالات».