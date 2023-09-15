الامارات | «العميد» سعيد بأول «نصر» في الموسم.. والمغربي رحيمي يتضامن مع ضحايا الزلزال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق النصر أول فوز في الموسم الجاري عقب تغلبه على عجمان 4-1 في مباراة الإياب لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي أقيمت أمس في استاد آل مكتوم، ليصعد النصر إلى الدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 6-3، أحرز أهداف النصر كيفن أجودلو في الدقيقة 11، وجوزيه ميديروس «27»، ومانولو غابياديني هدفان «31»، «71»، بينما أحرز هدف عجمان الوحيد وليد أزارو «35». وبهذا الفوز يفتتح العميد انتصاراته في الموسم الجاري بعد الإخفاق في ثلاث مباريات سابقة، بالخسارة في مباراتين والتعادل في واحدة، ويعود بقوة من بوابة عجمان.

وفي مباراة ثانية، أكد فريق الوحدة تفوقه الكاسح على فريق الإمارات في إياب الدور الأول لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ فاز عليه أمس بخماسية نظيفة ليؤكد أصحاب السعادة تفوقهم بمجموع المباراتين 8-0 بعد أن كانوا قد فازوا في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة، ليتأهل الوحدة إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بينما يودع فريق الإمارات البطولة من الدور الأول.

لم يجد الوحدة أي صعوبة في التعامل مع المباراة ونجح المهاجم الأرجنتيني فاكوندو دانيال، في إحراز أربعة أهداف «سوبر هاتريك» في الدقائق «49، 60، 73، 88» بينما أحرز الهدف الخامس الأرجنتيني الآخر جوانكا، في الدقيقة 45، بينما فشل فريق الإمارات في الوصول إلى مرمى الوحدة بإيجابية واكتفى ببعض المحاولات الخجولة التي لم تصل إلى الشباك.

وفي المباراة الثالثة، فاز العين على ضيفه البطائح 2-1، وتأهل للدور الثاني بنتيجة 7-1 بمجموع المباراتين.

وانضم لاعب العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي لقائمة اللاعبين الذين رفضوا الاحتفال بعد تسجيل الأهداف، وذلك تضامناً مع ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب مدناً مغربية عدة، إذ قص رحيمي شريط أهداف المباراة في الدقيقة 23 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ورفض الاحتفال وتوجه ناحية الجماهير وجمع راحتي يديه ووضعهما أمام صدره وأغمض عينيه وهي إحدى مظاهر التضامن.

وانتظر الضيوف طويلاً لتسجيل هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 25 بواسطة الكاميروني أناتولي بيرترند، ثم عاد العين وسجل الهدف الثاني بواسطة لاعبه الروماني عمير اتزيلي في الدقيقة 43.

3 مباريات في ختام إياب الدور الأول

تقام اليوم ثلاث مباريات في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تجمع المباراة الأولى بين حتا وضيفه الوصل عند الخامسة والنصف مساءً، وستكون مهمة حتا شبه مستحيلة كونه خسر ذهاباً أمام النصر 0-7.

فيما يواجه الجزيرة تحدياً صعباً عندما يلتقي مع بني ياس الساعة الثامنة مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، إذ تعادل الفريقان في لقاء الذهاب بالشامخة على ملعب بني ياس 2-2. ويأمل «فخر أبوظبي» أن يتجنب الخروج مبكراً من بطولة كأس المحترفين ما قد يربك حسابات المدرب الهولندي فرانك دي بور، في المقابل يدخل بني ياس اللقاء بمعنويات مرتفعة متسلحاً بقوة خط هجومه، بعدما أحرز الفريق ثمانية أهداف في أول ثلاثة لقاءات يخوضها في الموسم.

وفي المباراة الثالثة يستضيف اتحاد كلباء بملعبه فريق خورفكان عند الساعة الثامنة مساءً، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادلهما بهدف لمثله في ملعب خورفكان.