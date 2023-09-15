الامارات | «أبوظبي للزوارق السريعة» إلى البرتغال للمشاركة في مونديال الفورمولا2

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجهت بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة صباح أمس، إلى مدينة «بيسو دا ريجوا» في البرتغال، استعداداً للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2.

ويترأس البعثة ناصر الظاهري، بالإضافة إلى المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري والطاقم الفني للفريق.

وتبدأ مشاركة الفريق في هذه الجولة مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في السباق غداً، يليه انطلاق سباق السرعة وأفضل زمن يوم السبت، قبل الانتقال إلى السباق الرئيس والختامي يوم الأحد المقبل.

وستنتقل المنافسات لاحقاً إلى الجولة الرابعة والختامية من البطولة نهاية الأسبوع المقبل في مدينة «فيلا فيلها» في البرتغال أيضاً.

ويدخل فريق أبوظبي هذه الجولة مع تصدر زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي الترتيب العام للبطولة برصيد 40 نقطة، وهي العلامة الكاملة عن الجولتين الأولى والثانية.

ويتطلع فريق أبوظبي لاستعادة لقب البطولة الذي فاز به آخر مرة في 2021، ويشارك في هذه الجولة بالإضافة لزورق القمزي، زورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري.

وحقق القمزي على زورقه في السابق لقب البطولة ثلاثة مرات في مواسم 2017 و2019 و2021، كما نال المركز الأول في الجولتين الأولى والثانية بكل من ليتوانيا وإيطاليا، فيما حل المنصوري سابعاً.