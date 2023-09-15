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10 أرقام قياسية للسوبر الأفريقي قبل مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة في مباراة السوبر الأفريقي على استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف ، بحثا عن التتويج باللقب التاسع في مشواره.

وشهد السوبر الأفريقي عددا من الأرقام القياسية والتي جاء أبرزها..

1 – الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بالرقم 8.

2 – الترجي التونسي هو أكثر فريق خسر السوبر الأفريقي توج مرة واحدة وخسر في 4.

 

3 –  البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني هما أكثر من توجوا بلقب السوبر الأفريقي برصيد 3 ألقاب، الأول حققها جميعها مع القلعة الحمراء والثاني لقبان مع الأهلي وواحد مع صن داونز.

 

4 – أنيمبا النيجيري هو أول فريق يحقق لقب السوبر مرتين على التوالي وذلك في 2004 و2005، والأهلي هو أول فريق يتوج باللقب على التوالي خلال 3 مرات، في 2006 و2007 و2013 و2014، و2021 و2022.

 

5 – مصر هي أكثر دولة نالت أنديتها لقب السوبر الإفريقي برصيد 12 تتويجا «8 الأهلي – 4 الزمالك»، وتليها المغرب بـ 5 ألقاب.

 

6 – من بين 30 نسخة سابقة للسوبر الإفريقي حقق الفريق المتوج بدوري الأبطال اللقب في 24 مرة ونالت أندية «أبطال الكؤوس في السابق» والكونفيدرالية حاليًا اللقب 6 مرات.

 

7 – أفريكا سبورت الإيفواري هو أول من توج بلقب السوبر الإفريقي في عام 1993 بعد الفوز على الوداد المغربي، إثر التفوق في ركلات الترجيح.

 

8 – قمة الأهلي والزمالك على لقب السوبر الإفريقي في 1994 هي أول مباراة في البطولة تقام في أرض محايدة.

 

9 – الأهلي هو صاحب أكبر فوز في تاريخ السوبر الإفريقي وذلك في عام 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 4/ 1.

 

10 – سوبر الزمالك والمقاولون العرب في 1997 هو الأول من حيث التعادل السلبي.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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