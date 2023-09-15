شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام قياسية للسوبر الأفريقي قبل مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء اليوم الجمعة في مباراة السوبر الأفريقي على استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، بحثا عن التتويج باللقب التاسع في مشواره. وشهد السوبر الأفريقي عددا من الأرقام القياسية والتي جاء أبرزها.. 1 – الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بالرقم 8.

2 – الترجي التونسي هو أكثر فريق خسر السوبر الأفريقي توج مرة واحدة وخسر في 4.

3 – البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني هما أكثر من توجوا بلقب السوبر الأفريقي برصيد 3 ألقاب، الأول حققها جميعها مع القلعة الحمراء والثاني لقبان مع الأهلي وواحد مع صن داونز.

4 – أنيمبا النيجيري هو أول فريق يحقق لقب السوبر مرتين على التوالي وذلك في 2004 و2005، والأهلي هو أول فريق يتوج باللقب على التوالي خلال 3 مرات، في 2006 و2007 و2013 و2014، و2021 و2022.

5 – مصر هي أكثر دولة نالت أنديتها لقب السوبر الإفريقي برصيد 12 تتويجا «8 الأهلي – 4 الزمالك»، وتليها المغرب بـ 5 ألقاب.

6 – من بين 30 نسخة سابقة للسوبر الإفريقي حقق الفريق المتوج بدوري الأبطال اللقب في 24 مرة ونالت أندية «أبطال الكؤوس في السابق» والكونفيدرالية حاليًا اللقب 6 مرات.

7 – أفريكا سبورت الإيفواري هو أول من توج بلقب السوبر الإفريقي في عام 1993 بعد الفوز على الوداد المغربي، إثر التفوق في ركلات الترجيح.

8 – قمة الأهلي والزمالك على لقب السوبر الإفريقي في 1994 هي أول مباراة في البطولة تقام في أرض محايدة.

9 – الأهلي هو صاحب أكبر فوز في تاريخ السوبر الإفريقي وذلك في عام 2002 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 4/ 1.

10 – سوبر الزمالك والمقاولون العرب في 1997 هو الأول من حيث التعادل السلبي.