شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: عشت طفولة صعبة بالبرازيل ولم أحظ بفرص جيدة فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبى عن سعادته بالتواجد في مصر، موضحًا أنه عاش فترة طفولة صعبة بالبرازيل ولم يحظى بفرص جيدة لإثبات قدراته الفنية.

وأضاف ميكالى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: دخلت مجال التدريب وذاكرت وخضت تجارب ومحاولات كثيرة حتى أكون مدرب جيد، وأعتقد أنني نجحت في ذلك.

وواصل المدرب البرازيل: "وجدت صعوبة في اللعب كأساسي خلال تجاربي مع عدد من الأندية، ومهمتى مع البرازيل نحو أول ميدالية ذهبية أولمبية كانت صعبة للغاية، في ظل العقدة التي كانت تلازم السامبا في الأولمبياد".

وأكمل المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "حينما توجنا بأول ميدالية ذهبية في الأولمبياد كنا نعاني نفسيا ككرة برازيلية بعد الهزيمة الصعبة أمام ألمانيا بسباعية في كأس العالم".