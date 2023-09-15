شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تطير إلى صربيا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير، اليوم الجمعة، سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة إلى صربيا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم، التى تقام فى الفترة من 16. إلى 24 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن تخوض سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافساتها فى بطولة العالم يوم 19 سبتمبر الجارى.

وتعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مديرا فنيا.

كان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.

وحقق محمد إيهاب الميدالية الذهبية فى بطولة رومانيا الدولية، بالفوز على لاعب تركيا فى نهائي البطولة، وحقق هيثم فهمى الميدالية الفضية بعد الخسارة من لاعب جورجيا، بينما توج محمد مصطفى بالبرونزية.