شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب هداف الأهلى التاريخى أمام الأندية الجزائرية.. قبل مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع اتحاد العاصمة الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى مباراة السوبر الأفريقى على استاد مدينة الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية ، بحثا عن التتويج باللقب التاسع فى مشواره.

وتصدر عماد متعب قائمة هدافى الأهلى فى المباريات التى جمعته بأندية الجزائر فى البطولات الأفريقية، ووصل عددها إلى 23 مباراة، سجل الأهلى خلالها 32 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا، وسجل عماد متعب أربعة أهداف يليه خمسة لاعبين سجل كل منهم هدفين.

وسجل هدفا واحدا كل من طاهر أبوزيد وأيمن شوقي وربيع ياسين وحسام غالي وإبراهيم سعيد ومحمد بركات وأحمد صديق وأسامة حسني ومحمد ناجي جدو وإسلام محارب وكريم نيدفيد ومروان محسن وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر، وهناك هدفان سجلهما مروان عبدوني، حارس اتحاد العاصمة، في مرمى فريقه عام 2005 وفاتح طالح، مدافع شبيبة الساورة، في مرمى فريقه عام 2019.