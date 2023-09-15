شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرب لاعبى الأهلى على ركلات الترجيح فى مران الأهلى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تخصيص فقرة في مران فريقه الأول بالسعودية استعدادا لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي اليوم الجمعة عل استاد جامعة الملك فهد الدولية بمدينة الطائف السعودية على تسديد ركلات الترجيح.

ويرغب كولر في التعامل مع كل الظروف تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل ووصول المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث شارك كل اللاعبين بما فيهم حراس المرمى في تسديد ركلات الترجيح.

وانضم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.