شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى واتحاد العاصمة قبل السوبر الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية فى بطولة السوبر الأفريقي، ويُدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.

ويتطلع الأهلي لحصد هذه البطولة لتكون "خير بداية" للموسم الجديد الذي ينافس فيه المارد الأحمر على جميع البطولات المحلية والقارية مثلما فعل في الموسم الماضي الذي توّج فيه بخمسة بطولات ، هي السوبر المصري "مرتين" وكأس مصر ودوري ابطال أفريقيا والدوري الممتاز.





5 معلومات عن مباراة السوبر الأفريقي:الأهلي توج بلقب السوبر الأفريقي 8 مرات من قبل ويبحث عن اللقب التاسع في تاريخه.

آخر تتويج للأهلي في السوبر الأفريقي كان على حساب الرجاء المغربي في النسخة قبل الماضية.

اتحاد العاصمة يبحث عن اللقب الأول من السوبر الأفريقي في تاريخه.

مارسيل كولر يبحث عن التتويج باللقب الأول من السوبر الأفريقي مع الأهلي.

كولر يبحث عن التتويج بثاني لقب أفريقي لكولر مع الأهلي حال التتويج بالسوبر الإفريقي بعد دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى استعد للموسم الجديد بمعسكر خارجي في النمسا خاض خلاله مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف ثم خاض مباراة ودية أخرى بالقاهرة أمام طلائع الجيش فاز فيها الأحمر ايضاً بهدف نظيف من ضربة جزاء سددها مروان عطية.

وحاول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، خلال الأيام الماضية، مذاكرة الفريق الجزائري جيداً من خلال مشاهدة عدة مباريات له خاضها في البطولات المحلية والقارية ، وعقد المدرب السويسري عدة جلسات ومحاضرات مع لاعبي الأهلي من أجل "تحفيظهم" خطة اللعب في مباراة الليلة المُرتقبة.

ويعول المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه وإمكانياتهم الفنية العالية من أجل حسم اللقب السادس له مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية قبل نحو عام وتحديداً في سبتمبر الماضي، وتحدث معهم كثيراً في مسألة الأهتمام بجميع التفاصيل الخاصة باللقاء وعدم التهاون أمام المنافس الجزائري.

وتتمثل أوراق كولر الرابحة في الأهلي، في كل من الحارس المُخضرم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وديانج ومحمد هاني ومن الصفقات الجديدة سيكون أمام كولر الاستعانة بكل من رضا سليم وإمام عاشور والعائد من الإعارة صلاح محسن، فيما يغيب عن الأهلى كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة.

في المقابل يدخل فريق اتحاد العاصمة مباراة الليلة، رافعاً شعار "قادرون على إسقاط عملاق أفريقيا" فالتصريحات القادمة من معسكر الفريق الجزائري تؤكد أن فريقهم قادر على حصد لقب السوبر رغم أن المنافس فريق قوي ومُتمرس في المنافسات القارية.

ويرى عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة،أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الليلة رغم المشاكل التى عانى منها بسبب الإصابات التى هددت مشاركة أكثر من لاعب في لقاء الليلة ، في مقدمتهم ، مصطفى بوشينة والجناح محمد أمين بوزيان وآدم عليلات، وأسامة شيتة.

وأكد عبد الحق بن شيخة، على احترامه للأهلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فريقه لا يخشى أحدا ، وقال بن شيخة: "مباراة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي ستكون قوية لأنها ستمثل قيمة كرة القدم الأفريقية" وأضاف: "اتحاد العاصمة يملك فريقا قويا وهو ناد كبير وله تاريخه مثل الأهلي، نحترم جميع منافسينا لكن لا نخشى أحدا".وأتم: "قبل عدة أشهر حققنا لقب الكونفدرالية، لم لا نتوج بلقب جديد بتوفيق من الله؟".