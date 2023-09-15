شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يخوض مباريات الدورى الممتاز على استاد المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مسئولي نادى سيراميكا على خوض مبارياته في بطولة الدورى الممتاز الموسم الجديد على ستاد المقاولون العرب عقب رفض ستاد القاهرة أستضافة مباريات الفريق.

وكانت قرعة بطولة الدوري المصري قد اسفرت عن مواجهة قوية لفريق سيراميكا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري ثم مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.

ومن جانب أخر ، أعلن نادى سموحة انتقال النيجيري صديق أوجولا، صانع ألعاب الفريق السكندرى، إلى فريق سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القيد.

وكان النيجيري صديق أوجولا قد خاض مع فريق سموحة الموسم الماضى 23 مباراة، وتمكن من إحراز 4 أهداف.