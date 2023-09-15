شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره أرتا سولار الجيبوتى غدا السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم، استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.