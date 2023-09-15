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موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتى فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره أرتا سولار الجيبوتى غدا السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.

 

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا مساء اليوم، استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وشهدت القائمة استبعاد الثلاثى محمد عواد، وعبد الله جمعة، وأحمد فتوح للإصابة، بالإضافة إلى أحمد سيد زيزو وسامسون أكينولا حيث تضم القائمة كلا من: 

 

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء 

 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

 

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

 

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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