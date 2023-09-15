الارشيف / اخبار الرياضه

رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة العاشرة من الدور الأول لمسابقة الدورى، فى نسختها الجديدة لأجل غير مسمى.

وأسفرت قرعة الموسم الجديد من الدورى المصرى 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الأهلى حتى نهاية الدورى الأول، والتى شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من الدورى تجمعه مع المصرى.

وجاءت مباريات الأهلي حتى نهاية الوري الأول كالتالي:

الجولة الأولى:

الأهلي والمصري

الجولة الثانية:

سيراميكا والأهلي

الجولة الثالثة:

الأهلي والإسماعيلي

الجولة الرابعة:

الجونة والأهلي

الجولة الخامسة:

الأهلي وبلدية المحلة

الجولة السادسة:

المقاولون العرب والأهلي

الجولة السابعة:

الأهلي وسموحة

الجولة الثامنة:

زد والأهلي

الجولة التاسعة:

الأهلي والاتحاد السكندري

الجولة العاشرة:

الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشرة:

فاركو والأهلي

الجولة الثانية عشرة:

الأهلي والداخلية

الجولة الثالثة عشرة:

طلائع الجيش والأهلي

الجولة الرابعة عشرة:

الأهلي وبيراميدز

الجولة الخامسة عشرة:

البنك الأهلي والأهلي

الجولة السادسة عشرة:

الأهلي وإنبي

الجولة السابعة عشرة:

فيوتشر والأهلي

 

وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى.. 

 

الجولة 1: بيراميدز × الزمالك

الجولة 2: الزمالك × المقاولون 

الجولة 3:  البنك الاهلي × الزمالك 

الجولة 4: الزمالك × سموحة

الجولة 5: إنبي × الزمالك 

الجولة 6: الزمالك × زد

الجولة 7: فيوتشر × الزمالك

الجولة 8: الزمالك × الاتحاد

الجولة 9: المصري × الزمالك

الجولة 10: الزمالك × الأهلي

الجولة 11: سيراميكا × الزمالك

الجولة 12: الزمالك × فاركو

الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك

الجولة 14: الزمالك × الداخلية

الجولة 15: الجونة × الزمالك

الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش 

الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا