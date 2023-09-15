شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة العاشرة من الدور الأول لمسابقة الدورى، فى نسختها الجديدة لأجل غير مسمى. وأسفرت قرعة الموسم الجديد من الدورى المصرى 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الأهلى حتى نهاية الدورى الأول، والتى شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من الدورى تجمعه مع المصرى. وجاءت مباريات الأهلي حتى نهاية الوري الأول كالتالي: الجولة الأولى: الأهلي والمصري الجولة الثانية: سيراميكا والأهلي الجولة الثالثة: الأهلي والإسماعيلي الجولة الرابعة: الجونة والأهلي الجولة الخامسة: الأهلي وبلدية المحلة الجولة السادسة: المقاولون العرب والأهلي الجولة السابعة: الأهلي وسموحة الجولة الثامنة: زد والأهلي الجولة التاسعة: الأهلي والاتحاد السكندري الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي الجولة الحادية عشرة: فاركو والأهلي الجولة الثانية عشرة: الأهلي والداخلية الجولة الثالثة عشرة: طلائع الجيش والأهلي الجولة الرابعة عشرة: الأهلي وبيراميدز الجولة الخامسة عشرة: البنك الأهلي والأهلي الجولة السادسة عشرة: الأهلي وإنبي الجولة السابعة عشرة: فيوتشر والأهلي وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى.. الجولة 1: بيراميدز × الزمالك الجولة 2: الزمالك × المقاولون الجولة 3: البنك الاهلي × الزمالك الجولة 4: الزمالك × سموحة الجولة 5: إنبي × الزمالك الجولة 6: الزمالك × زد الجولة 7: فيوتشر × الزمالك الجولة 8: الزمالك × الاتحاد الجولة 9: المصري × الزمالك الجولة 10: الزمالك × الأهلي الجولة 11: سيراميكا × الزمالك الجولة 12: الزمالك × فاركو الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك الجولة 14: الزمالك × الداخلية الجولة 15: الجونة × الزمالك الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك

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