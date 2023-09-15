شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة العاشرة من الدور الأول لمسابقة الدورى، فى نسختها الجديدة لأجل غير مسمى.
وأسفرت قرعة الموسم الجديد من الدورى المصرى 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الأهلى حتى نهاية الدورى الأول، والتى شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من الدورى تجمعه مع المصرى.
وجاءت مباريات الأهلي حتى نهاية الوري الأول كالتالي:
الجولة الأولى:
الأهلي والمصري
الجولة الثانية:
سيراميكا والأهلي
الجولة الثالثة:
الأهلي والإسماعيلي
الجولة الرابعة:
الجونة والأهلي
الجولة الخامسة:
الأهلي وبلدية المحلة
الجولة السادسة:
المقاولون العرب والأهلي
الجولة السابعة:
الأهلي وسموحة
الجولة الثامنة:
زد والأهلي
الجولة التاسعة:
الأهلي والاتحاد السكندري
الجولة العاشرة:
الزمالك والأهلي
الجولة الحادية عشرة:
فاركو والأهلي
الجولة الثانية عشرة:
الأهلي والداخلية
الجولة الثالثة عشرة:
طلائع الجيش والأهلي
الجولة الرابعة عشرة:
الأهلي وبيراميدز
الجولة الخامسة عشرة:
البنك الأهلي والأهلي
الجولة السادسة عشرة:
الأهلي وإنبي
الجولة السابعة عشرة:
فيوتشر والأهلي
وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى..
الجولة 1: بيراميدز × الزمالك
الجولة 2: الزمالك × المقاولون
الجولة 3: البنك الاهلي × الزمالك
الجولة 4: الزمالك × سموحة
الجولة 5: إنبي × الزمالك
الجولة 6: الزمالك × زد
الجولة 7: فيوتشر × الزمالك
الجولة 8: الزمالك × الاتحاد
الجولة 9: المصري × الزمالك
الجولة 10: الزمالك × الأهلي
الجولة 11: سيراميكا × الزمالك
الجولة 12: الزمالك × فاركو
الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك
الجولة 14: الزمالك × الداخلية
الجولة 15: الجونة × الزمالك
الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش
الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك
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