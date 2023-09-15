شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش والبنك الأهلى يقصان شريط الدورى المصرى الجديد 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة افتتاح الموسم الكروى الجديد 2023-2024 الاثنين المقبل، فى تمام السابعة مساء بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى على استاد جهاز الرياضة.

ويشارك فى الدورى المصرى 18 فريقًا، يصعد ثنائى القمة إلى دورى أبطال أفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثى ذيل الترتيب إلى الدورى الممتاز "ب".

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسرى المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدى نادى الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادى الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادى فيوتشر رابعاً.