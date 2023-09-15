شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى اتحاد العاصمة فى قمة عربية لحصد السوبر الأفريقى بالسعودية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، اختبارًا أفريقياً صعباً حينما يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائرى باستاد الملك فهد الدولى بمدينة الطائف السعودية فى بطولة السوبر الأفريقي، ويدير مباراة الليلة الجابوني بيير جيسلان أتشو ويعاونه الثنائي الجابوني بوريس ديتسوجو، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو، وتتولى الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس تقنية الـ VAR ويعاونها المغربي عادل زوراق.

ويتطلع الأهلي لحصد هذه البطولة لتكون "خير بداية" للموسم الجديد الذى ينافس فيه المارد الأحمر على جميع البطولات المحلية والقارية مثلما فعل فى الموسم الماضى، الذى توّج فيه بخمس بطولات، هي السوبر المصري "مرتين" وكأس مصر ودوري ابطال أفريقيا والدوري الممتاز.

الأهلي استعد للموسم الجديد بمعسكر خارجي في النمسا خاض خلاله مباراة ودية أمام فريق ألوميني السلوفيني فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف ثم خاض مباراة ودية أخرى بالقاهرة أمام طلائع الجيش فاز فيها الأحمر ايضاً بهدف نظيف من ضربة جزاء سددها مروان عطية.

وحاول السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، خلال الأيام الماضية، مذاكرة الفريق الجزائري جيداً من خلال مشاهدة عدة مباريات له خاضها في البطولات المحلية والقارية ، وعقد المدرب السويسري عدة جلسات ومحاضرات مع لاعبي الأهلي من أجل "تحفيظهم" خطة اللعب في مباراة الليلة المُرتقبة.

ويعول المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه وإمكانياتهم الفنية العالية من أجل حسم اللقب السادس له مع المارد الأحمر منذ توليه المسئولية قبل نحو عام وتحديداً في سبتمبر الماضي ، وتحدث معهم كثيراً في مسألة الأهتمام بجميع التفاصيل الخاصة باللقاء وعدم التهاون أمام المنافس الجزائري.

وتتمثل أوراق كولر الرابحة في الأهلي في كل من الحارس المُخضرم محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وديانج ومحمد هاني ومن الصفقات الجديدة سيكون أمام كولر الإستعانة بكل من رضا سليم وإمام عاشور والعائد من الإعارة صلاح محسن، فيما يغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة.

في المقابل يدخل فريق اتحاد العاصمة مباراة الليلة رافعاً شعار "قادرون على إسقاط عملاق أفريقيا" فالتصريحات القادمة من معسكر الفريق الجزائري تؤكد أن فريقهم قادر على حصد لقب السوبر رغم أن المنافس فريق قوي ومُتمرس في المنافسات القارية.

ويرى عبد الحق بن شيخة، مدرب اتحاد العاصمة أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الليلة رغم المشاكل التى عانى منها بسبب الإصابات التى هددت مشاركة أكثر من لاعب في لقاء الليلة ، في مقدمتهم ، مصطفى بوشينة والجناح محمد أمين بوزيان وآدم عليلات، وأسامة شيتة.

وأكد عبد الحق بن شيخة، على احترامه للأهلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فريقه لا يخشى أحدا ، وقال بن شيخة: "مباراة الأهلي في كأس السوبر الأفريقي ستكون قوية لأنها ستمثل قيمة كرة القدم الأفريقية" وأضاف: "اتحاد العاصمة يملك فريقا قويا وهو ناد كبير وله تاريخه مثل الأهلي، نحترم جميع منافسينا لكن لا نخشى أحدا".وأتم: "قبل عدة أشهر حققنا لقب الكونفدرالية، لم لا نتوج بلقب جديد بتوفيق من الله؟".