شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الزمالك 21 سبتمبر فى الأسبوع الأول فى الدورى بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى بيراميدز مع الزمالك فى الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024، يوم 21 سبتمبر باستاد الدفاع الجوى.

وقررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة العاشرة من الدور الأول لمسابقة الدورى، فى نسختها الجديدة لأجل غير مسمى.

وأسفرت قرعة الموسم الجديد من الدورى المصرى 2023 / 2024 عن تحديد مباريات الأهلى حتى نهاية الدورى الأول، والتى شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من الدورى تجمعه مع المصرى.

وجاءت مباريات الأهلى حتى نهاية الورى الأول كالتالى..

الجولة الأولى:

الأهلي والمصري

الجولة الثانية:

سيراميكا والأهلي

الجولة الثالثة:

الأهلي والإسماعيلي

الجولة الرابعة:

الجونة والأهلي

الجولة الخامسة:

الأهلي وبلدية المحلة

الجولة السادسة:

المقاولون العرب والأهلي

الجولة السابعة:

الأهلي وسموحة

الجولة الثامنة:

زد والأهلي

الجولة التاسعة:

الأهلي والاتحاد السكندري

الجولة العاشرة:

الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشرة:

فاركو والأهلي

الجولة الثانية عشرة:

الأهلي والداخلية

الجولة الثالثة عشرة:

طلائع الجيش والأهلي

الجولة الرابعة عشرة:

الأهلي وبيراميدز

الجولة الخامسة عشرة:

البنك الأهلي والأهلي

الجولة السادسة عشرة:

الأهلي وإنبي

الجولة السابعة عشرة:

فيوتشر والأهلي

وجاءت مباريات الزمالك مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالى..

الجولة 1: بيراميدز × الزمالك

الجولة 2: الزمالك × المقاولون

الجولة 3: البنك الاهلي × الزمالك

الجولة 4: الزمالك × سموحة

الجولة 5: إنبي × الزمالك

الجولة 6: الزمالك × زد

الجولة 7: فيوتشر × الزمالك

الجولة 8: الزمالك × الاتحاد

الجولة 9: المصري × الزمالك

الجولة 10: الزمالك × الأهلي

الجولة 11: سيراميكا × الزمالك

الجولة 12: الزمالك × فاركو

الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك

الجولة 14: الزمالك × الداخلية

الجولة 15: الجونة × الزمالك

الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش

الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك