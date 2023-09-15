شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الدور الأول فى الدورى المصرى 2023 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات الدور الأول بالدورى المصرى 2023 - 2024 متضمنا المواعيد والملاعب، بعدما تم سحب قرعة الدورى المصرى مؤخرا بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأجرت رابطة الأندية قرعة الدورى للموسم الجديد المقرر إقامته يوم 18 سبتمبر الجارى، والذى أسفر عن مواجهات غاية فى القوة فى الأسبوع الأول، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى والمصرى، وبيراميدز والزمالك، بينما يلتقى الأهلى والزمالك فى لقاء القمة بالجولة العاشرة.

وينشر ”الخليج 365” جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى المصرى الجديد..