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مواعيد مباريات الزمالك فى الدور الأول من الدورى الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر انطلاق نسخته الجديدة يوم الاثنين المقبل 18 سبتمبر الجارى.

 

وجاء مواعيد مباريات الزمالك كالتالى..

الجولة الأولى

الزمالك × بيراميدز  في الساعة "7 " مساء  يوم  الخميس 21 سبتمبر على استاد الدفاع الجوى.

الجولة الثانية

الزمالك × المقاولون في الساعة "7" مساء يوم الاثنين 25 سبتمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثالثة

الزمالك × البنك الأهلى في الساعة "7" مساء يوم السبت 7 أكتوبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الرابعة

الزمالك × سموحة في الساعة "7" مساء يوم السبت 21 أكتوبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الخامسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 27 أكتوبر على استاد المقاولون العرب.

الجولة السادسة

الزمالك × إنبى في الساعة "7" مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة السابعة

الزمالك × فيوتشر أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى.

الجولة الثامنة

الزمالك × الاتحاد السكندرى أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر .

الجولة التاسعة

الزمالك × المصرى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 14 ديسمبر على استاد برج العرب.

الجولة العاشرة

الزمالك × الأهلى مؤجل

الجولة الحادية عشر

الزمالك × سيراميكا في الساعة "7" مساء يوم الثلاثاء 2 يناير على استاد المقاولون.

الجولة الثانية عشر

الزمالك × الأهلى في الساعة "7" مساء يوم الخميس 15 فبراير على استاد القاهرة ومؤجل من الجولة العاشرة.

الجولة الثالثة عشر

الزمالك × الإسماعيلى في الساعة "7" مساء يوم الإثنين 19 فبراير على استاد الإسماعيلية.

الجولة الرابعة عشر

الزمالك × الداخلية أحد يومى 28 او 29 فبراير.

الجولة الخامسة عشر

الزمالك × الجونة في الساعة "7" مساء يوم السبت 9 مارس على استاد الجونة.

الجولة السادسة عشر

الزمالك × طلائع الجيش في الساعة "9" مساء يوم الأحد 17 مارس على استاد الكلية الحربية.

الجولة السابعة عشر

الزمالك × بلدية المحلة فى الساعة "9" مساء أحد يومى 3 أو 4 أبريل على استاد القاهرة الدولى.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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