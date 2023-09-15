شكرا لقرائتكم خبر عن 39 لاعباً فى قائمة الاسماعيلى للموسم الجديد..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الاداري للفريق الأول بالنادي الاسماعيلي اجراءات قيد وتسجيل القائمة النهائية للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن نجح المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة في تسوية وجدولة مديونية اتحاد الكرة لدى النادي الإسماعيلي وذلك خلال الجلسة التى جمعته مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 سبتمبر 2023. والتي كانت عائقاً أمام انتهاء النادى من تسجيل قائمة اللاعبين والتي جاءت على النحو التالي:



قائمة الاسماعيلى

ورحل عن الإسماعيلي في الميركاتو الحالي كل من:

باهر المحمدي قائد الفريق، بعدما انتقل إلى المصري البورسعيدي عقب التنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى الدروايش.

الإيفواري سريجي أكا، بعد فسخ عقده من طرف واحد، عقب عدم حصوله على مستحقات المتأخرة حتى الآن.أحمد مدبولي، والذي رحل عن الإسماعيلي لينضم إلى البنك الاهلي لمدة 4 مواسم مقبلة.

محمد الشامي، رحل عن الإسماعيلي لينضم إلى المصري البورسعيدي

عمر الوحش رحل عن الاسماعيلى لينضم للاتحاد السكندري فى صفقة انتقال حر.