شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا الأهلى بالسوبر الإفريقى.. ثلاثى مغربى وثنائى تونسى وفريق جنوب إفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالطائف السعودية، مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ونجح الأهلي في إسقاط 8 ضحايا خلال مشواره نحو التتويج بلقب السوبر في المرات الثماني الماضية، منهم ثلاث فرق مغربية وهي الجيش الملكي ونهضة بركان والرجاء، وفريقين تونسيين هما النجم الساحلي والصفاقسي وإن كان قد حقق اللقب مرتين على حساب الأخير، ومرتين على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وليوباردز الكونغولي.

ونستعرض ضحايا الأهلى فى السوبر الإفريقى

أول ضحية

خاض الأهلي بطل دوري الأبطال مباراة السوبر عام 2002 ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي "بطل الكونفدرالية" وكان الفريق الجنوب أفريقي أول ضحايا الأهلي فى السوبر عام 2002 بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل رباعية الأهلي خالد بيبو وحسام غالي وسيد عبد الحفيظ وعصام الحضرى وهو الهدف الشهير للسد العالى فى مشواره الكروي.

ثاني ضحية

واجه الأهلي بطل دوري الأبطال نظيره الجيش الملكي المغربي بطل الكونفدرالية عام 2006، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف، وسجل للأهلي حينها عماد النحاس وأسامة حسني وشادي محمد وإسلام الشاطر.

ثالث ضحية

التقى الأهلي بطل دوري الأبطال مع النجم الساحلي بطل الكونفدرالية عام 2007 في المباراة التي أقيمت بملعب أديس أبابا بأثيويبا فى احتفالية الكاف بمرور 50 عاما على تأسيسه، وانتهى الوقت الأصلي بدون أهداف وسجل للأهلي في ركلات الترجيح، شادي محمد وفلافيو وعماد متعب وأحمد حسن استاكوزا وعماد النحاس.

رابع ضحية

الأهلي بطل دوري الأبطال واجه الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية عام 2009 وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 على استاد القاهرة، وسجل الأنجولي أمادو فلافيو ثنائية الأهلي.

خامس ضحية

خاض الأهلي بطل دوري الأبطال مواجهة مختلفة مع ليوباردز الكونغولي بطل الكونفدرالية عام 2013 وفاز الأحمر بنتيجة 2-1 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل رامي ربيعة ومحمد بركات هدفي الأهلي وقادا الفريق للقب الخامس.

سادس ضحية

التقى الأهلي بطل دوري الأبطال مع الصفاقسي التونسي بطل الكونفدرالية عام 2014 وفاز الأهلي بنتيجة 3-2 على استاد القاهرة، وسجل أهداف محمد ناجي جدو وعمرو جمال "هدفين"، ولكن المفارقة أنه سجل للصفاقسي علي معلول لاعب الأهلي الحالي وفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي السابق وبيراميدز الحالى، واللذين كانا يلعبا في صفوف الصفاقسي وقتها.

سابع ضحية

التقى الأهلى بطل دوري الأبطال مع نهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد ليتوج باللقب السابع فى تاريخه فى 2021 .

ثامن ضحية

التقى الأهلي مع الرجاء المغربي في مباراة السوبر الإفريقي على ملعب أحمد بن علي بالريان في العاصمة القطرية الدوحة وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدل لمثله فى أخر ظهور للمارد الاحمر بالسوبر الافريقى