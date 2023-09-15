كأس السوبر الإفريقي.. قمة نارية بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

ينتظر عشاق كرة القدم في الوطن العربي والقارة السمراء، مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي مساء اليوم الجمعة.

وتقام مواجهة السوبر الإفريقي على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

ويدخل الأهلي مباراة السوبر الإفريقي، باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، بعد فوزه على الوداد المغربي.

فيما يدخل اتحاد العاصمة الجزائري اللقاء باعتباره بطل كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على يانج أفريكانز التنزاني.

والأهلي هو النادي صاحب أكبر عدد من ألقاب كأس السوبر الإفريقي بالفوز به 8 مرات، بينما خسر اللقب مرتين أمام الزمالك في عام 1994 والثانية لصالح وفاق سطيف في 2015.

وكان الأهلي قد اصطدم باتحاد العاصمة الجزائري مرتين، وذلك في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2005 وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بالجزائر بهدف دون رد، قبل أن يحسم التعادل بهدفين لمثلهما مباراة الإياب في القاهرة، ليتأهل الأهلي لدور المجموعات ثم الفوز باللقب بعد ذلك.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور (أفشة) بيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا

موعد المباراة

تنطلق مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة عبر قناة بي إن سبورتس 4، الناقل الحصري للبطولات الإفريقية، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.