رابطة الأندية تقرر تأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدور الأول من الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن رابطة الأندية المحترفة قررت تأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، موسم 2023 - 2024.

وكشفت رابطة الأندية عن الموعد الجديد لمباراة القمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وحددت الرابطة تمام السابعة مساء يوم 15 فبراير 2024، لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، على استاد القاهرة الدولي، بعدما كان محددا أن تقام الجولة العاشرة بنهاية شهر ديسمبر.

وحددت قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري موسم 2023 - 2024 مباريات الأهلي حتى نهاية الدورى الأول، والتي شهدت مباراة مثيرة لبطل النسخة الأخيرة من المسابقة المحلية تجمعه مع المصري البورسعيدي.

وجاءت مباريات الأهلي حتى نهاية الدور الأول على النحو التالي:

الجولة الأولى: الأهلي والمصري

الجولة الثانية: سيراميكا والأهلي

الجولة الثالثة: الأهلي والإسماعيلي

الجولة الرابعة: الجونة والأهلي

الجولة الخامسة: الأهلي وبلدية المحلة

الجولة السادسة: المقاولون العرب والأهلي

الجولة السابعة: الأهلي وسموحة

الجولة الثامنة: زد والأهلي

الجولة التاسعة: الأهلي والاتحاد السكندري

الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشرة: فاركو والأهلي

الجولة الثانية عشرة: الأهلي والداخلية

الجولة الثالثة عشرة: طلائع الجيش والأهلي

الجولة الرابعة عشرة: الأهلي وبيراميدز

الجولة الخامسة عشرة: البنك الأهلي والأهلي

الجولة السادسة عشرة: الأهلي وإنبي

الجولة السابعة عشرة: فيوتشر والأهلي

وجاءت مباريات الزمالك حتى نهاية الدور الأول على النحو التالي:

الجولة 1: بيراميدز × الزمالك

الجولة 2: الزمالك × المقاولون

الجولة 3: البنك الاهلي × الزمالك

الجولة 4: الزمالك × سموحة

الجولة 5: إنبي × الزمالك

الجولة 6: الزمالك × زد

الجولة 7: فيوتشر × الزمالك

الجولة 8: الزمالك × الاتحاد

الجولة 9: المصري × الزمالك

الجولة 10: الزمالك × الأهلي

الجولة 11: سيراميكا × الزمالك

الجولة 12: الزمالك × فاركو

الجولة 13: الاسماعيلي × الزمالك

الجولة 14: الزمالك × الداخلية

الجولة 15: الجونة × الزمالك

الجولة 16: الزمالك × طلائع الجيش

الجولة 17: بلدية المحلة × الزمالك