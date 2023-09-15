شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى بطولة بادل تنس جوائزها مليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تنطلق بطولة «Hexagon Cup» لرياضة البادل تنس لأول مرة بمجموع جوائز بقيمة مليار يورو في العاصمة الإسبانية مدريد العام المقبل.

وتعهد مؤسسو البطولة الذين سبق لهم العمل في مجال الفورمولا - إي ( سباقات الفورمولا بالسيارات الكهربائية )، بمساعدة هذه الرياضة للوصول إلى العالمية بعد إقبال لافت من فئة الشباب عليها. وقال المنظمون للبطولة أن 6 فرق ستتنافس على اللقب وستقودها شخصيات مشهورة عالمياً في مجال الرياضة والأعمال وعالم الترفيه وأنهم سيستخدمون خبرتهم في سباقات السيارات لجذب الجمهور عالمياً.

وعلق أنريكي بونافنتورا، الذي كان جزءاً من مؤسسي سباقات الفورمولا- إي: «لعبت البادل في سن صغيرة وكنت دائماً متحمساً للعبة، تتمتع البادل بشعبية كبيرة في إسبانيا في السنوات الأخيرة، وتزداد شعبيتها في العالم أيضاً وأنا كجزء من مجلس المستشارين في البطولة أدعم المشروع بأفكار وأفتح أبواب الاتصالات. صحيح أن البادل يختلف عن سباق السيارات كثيراً، لكن اللوائح الأساسية نفسها، جعل اللعبة أكثر تشويقاً ومتاحة للجميع وممتعة للاعبين والمشجعين على حد سواء».

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة مشاركة نجمي إسبانيا في البادل باكيتو نافارو الفائز بـ25 لقباً وأليخاندرا سالازار بطلة العالم وحاملة اللقب 6 مرات، كما أعلنت مشاركة المشجعين في اختيار اللائحة الأولية للمشاركين تحت شعار:«من أجل المشجعين واللاعبين واللعبة».

وستقام البطولة للفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير المقبلين في مدريد أرينا، وتتضمن فعالياتها قرية مشجعين، كي يتمكن فيها النجوم من التوقيع لهم وملاعب تمرينات وجلسات تدريبية، وأكد المنظمون على مواصلة تطوير اللعبة في بلدان خارج إسبانيا مثل الإمارات والأرجنتين والسويد والمكسيك وفرنسا وهولندا وإيطاليا.