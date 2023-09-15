شكرا لقرائتكم خبر عن ووكر يمدد عقده مع سيتي حتى 2026 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع كايل ووكر مدد عقده لمدة عامين.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد الظهير الأيمن البالغ من العمر 33 عاماً في نهاية الموسم وسط تكهنات عن احتمال انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى سيتي في 2017 وشارك في 260 مباراة وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لكأس للاتحاد الإنجليزي إضافة لدوري أبطال أوروبا.

وقال ووكر في بيان «أنا سعيد بتوقيع عقد جديد وربط مستقبلي بمانشستر سيتي وهذا أفضل شيء بالنسبة لي».

وأضاف «الموسم الذي فزنا فيه بالثلاثية هو موسم لن أنساه أبداً ونحن مستعدون للمحاولة مرة أخرى والفوز بالمزيد من الألقاب. لا أطيق الانتظار لرؤية ما ستجلبه السنوات القليلة المقبلة».