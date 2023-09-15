شكرا لقرائتكم خبر عن «فتيات الشارقة للشطرنج» وصيفاً لبرنامج «عطلتنا غير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حقق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الثاني على مستوى الأندية التخصصية، في ختام برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، الذي أقيم خلال الفترة من 17 يوليو/ تموز إلى 11 أغسطس/ آب الماضي، بمشاركة 17 نادياً رياضياً وتخصصياً بالإمارة الباسمة للفئة العمرية بين 7-12 سنة و13-17 سنة من الجنسين.

ونال النادي جائزة أفضل معسكر صيفي يقدمه ناد تخصصي بين أندية الشارقة؛ حيث قدم النادي عدداً كبيراً من الأنشطة الشطرنجية والثقافية والدينية وعدداً من الفعاليات والورش الإبداعية.

وأعربت ميثة عيسى الذباحي أمين السر العام لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بالتواجد على منصات التتويج في «عطلتنا غير» والحصول على المركز الثاني للأندية التخصصية، وقالت: «التكريم والحصول على المركز الثاني يمثل دافعاً كبيراً لإدارة النادي برئاسة نجلاء الشامسي وأعضاء مجلس الإدارة، لمواصلة العمل من أجل المحافظة على المكتسبات التي يحققها النادي في مثل هذه الفعاليات، وأيضاً يحفزنا إلى مزيد من الجهد، للفوز بالمركز الأول الذي يمثل هدفنا في كل الأحداث التي يشارك فيها النادي».

وأضافت: «استراتيجية النادي تسير في عدة اتجاهات منها الرياضية والثقافية والأنشطة والفعاليات المجتمعية والتي لها دور كبير في ربط النادي بالمجتمع من خلال الشراكات مع عدد من الجهات والهيئات ومجالس الضواحي، وعمل اتفاقيات تعاون من أجل نشر اللعبة على مستوى فئات المجتمع».