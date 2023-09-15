الامارات | ليفاندوفسكي: مع برشلونة أصبحت "إنسانا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم فريق برشلونة، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي إنه استعاد إحساسه كإنسان منذ انتقاله إلى فريق برشلونة، بالنظر إلى الأجواء العائلية التي قال إنها تشعره بالانسجام والراحة والهدوء، بخلاف الفترة التي لعب فيها سابقا لبايرن ميونيخ الألماني، حيث كان مهووسا بالأرقام وكان مثل "الآلة".

وأكد ليفاندوفسكي لصحيفة "أس" الإسبانية إن الأرقام لم تعد تهمه ولا تشغل باله، ففي وقت سابق سجل 41 هدفا في موسم واحد مع البايرن، لكنه اليوم لا يشعر بأي ضغط مع برشلونة، إذ لا تتم مطالبته بأن يكون "آلة أهداف"، بل يستمتع بوقته كما قال دون أي ضغوط. ويذكر أن ليفاندوفسكي تعرض لبعض الانتقادات منذ نهاية الموسم الماضي وحتى اليوم، نتيجة ندرة أهدفه مع برشلونة.