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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "البريمو"..القائمة الذهبية للفائزين بالسوبر الأفريقى..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يبحث الأهلي عن تعزيز رقمه القياسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، عندما يلتقي مساء اليوم الجمعة شقيقه اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي النسخة رقم 32 بمدينة الطائف السعودية.
الأهلي، أكثر الفرق مشاركة (11 مرة) وأكثرها حصدًا للقب (8 مرات)، يواجه طموح اتحاد العاصمة، الذي يخوض البطولة لأول مرة.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.
ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.
الاهلى البريمو
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