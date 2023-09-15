شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى فى السوبر الأفريقى قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري لخوض أول مباراة خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2023-2024، عندما يلتقي الفريقان اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي.

بشكل عام لعب الأهلي مباراة السوبر الأفريقي في 10 مناسبات مختلفة، حقق الفوز في 8 منها وخسر فرصة اعتلاء منصة التتويج مرتين ، وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف ، ويعد الثنائى فلافيو وعمرو جمال هدافا المارد الاحمر فى هذه البطولة برصيد هدفين.

وخلال تلك الفترة، خاض الأهلي مباراة السوبر خارج القاهرة في 5 مرات، حقق الفوز في 3 منها بينما خسر مرتين فقط.

الخسارة الأولى لا تنسى وجاءت على يد الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 0-1، في مباراة جمعت بينهما بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

أما الخسارة الثانية فجاءت بركلات الترجيح على يد وفاق سطيف الجزائري، في نسخة عام 2015 بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبين هاتين المباراتين، خاض الأهلي لقاء كأس السوبر الأفريقي خارج القواعد أمام النجم الساحلي التونسي عام 2007 وتحديدا في إثيوبيا، وهي المباراة التي حسمها بطل مصر بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف.

ولاحقا، وتحديدا خلال عام 2021 لعب الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي مرتين في قطر، الأولى في مايو وفاز 2-0 على نهضة بركان المغربي، والثانية في ديسمبرمن نفس العام 2021 وانتصر على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.