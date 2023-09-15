شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يواجه الرياض بعد 18 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بعد 18 عاماً على آخر مباراة في الدوري السعودي بين الفريقين، يلتقي عند العاشرة من مساء الجمعة بتوقيت الإمارات، الهلال المتصدر ونظيره العاصمي الرياض ضمن الجولة السادسة.

تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وينتظر فيها الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار بقميص الهلال بعدما التحق به قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين نظير 290 مليون يورو.

ويبحث الهلال عن الفوز لاستعادة الصدارة التي فقدها الخميس لمصلحة الاتحاد الذي رفع رصيده إلى 15 نقطة متقدماً بنقطتين عن«الزعيم»، في حين يدخل الرياض المباراة برصيد 4 نقاط من خمس مباريات خسر منها ثلاث مواجهات آخرها أمام الأخدود 0-1.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في الدوري في مارس 2005 قد انتهى بالتعادل 1-1 ،وهي نتيجة مستبعدة في لقاء الجمعة في ظل أفضلية الهلال بقيادة نجمه البرازيلي نيمار والصربي ميتروفيتش إلا إذا حضرت المفاجأة.

وضمن نفس الجولة يسعى الشباب صاحب المركز قبل الأخير بنقطتين إلى تحقيق انتصاره الأول عندما يصطدم بالفيحاء التاسع بست نقاط، ويستضيف الخليج الثاني عشر الفتح الثامن برصيد 8 نقاط.