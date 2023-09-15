شكرا لقرائتكم أزمة بوغبا تلقي بظلالها على مواجهة يوفنتوس ولاتسيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد مدينة ميلان مباراة ديربي نارية مبكرة بين إنتر وجاره اللدود ميلان، الوحيدين اللذين حققا ثلاثة انتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد على ملعب سان سيرو في المرحلة الرابعة.

وكان الملعب التاريخي شهد موقعة أخرى بين طرفين "ديربي ديلاّ مادونينا" في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما فاز إنتر ذهاباً 2-0 وإياباً 1-0، قبل أن يخسر النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وأدت تعاقدات الطرفين صيفاً إلى بداية رائعة لـ"نيراتزوري" و"روسونيري"، فسجّل إنتر 8 أهداف دون أن تهتز شباكه، بفضل الشراكة بين بطل العالم لاوتارو مارتينيز متصدر ترتيب الهدافين (5)، والوافد الجديد الفرنسي ماركوس تورام.

في المقابل، يتألق مع ميلان الثلاثي الجديد الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك من تشيلسي وزميله السابق الأميركي كريستيان بوليسيك والهولندي تيجاني رينديرز.

وقال الدولي الأميركي بوليسيك لصحيفة "لا غازينا ديلو سبورت": "بدأنا حقاً بشكل جيّد، وأعرف اننا سنقدّم كل ما نملك"، مصيفا "نأمل في تحقيق السكوديتو (لقب الدوري)، نملك لاعبين جيدين ومزيجاً من الموهبة. بمقدورنا الفوز".

وأصرّ قائد ميلان دافيدي كالابريا على ان فريقه في فورمة أفضل مقارنة مع المواسم السابقة "سيكون تحدياً كبيراً ومباراة لا تحتاج إلى مقدمات. لا نريد سوى الفوز نحن في حالة أفضل من السنوات الماضية".

وتنفس ميلان الصعداء بعد عودة مهاجمه المخضرم أوليفييه جيرو إلى تمارين الخميس، بعد تعرضه لاصابة مع منتخب فرنسا في تصفيات كأس أوروبا 2024. سيكون أسبوعه حافلاً، مع خوضه يوم الثلاثاء مواجهة صعبة أمام ضيفه نيوكاسل الإنجليزي في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وباستثناء تورام، يملك إنتر تشكيلة مشابهة لتلك التي خسرت نهائي دوري الأبطال في اسطنبول في يونيو، كما يملك المدرب سيموني إنزاغي نوعية البدلاء على غرار الجناح الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو الذي يعاني راهناً من التهاب في الأوتار ولاعب الوسط دافيدي فراتيزي.

لم يلعب فراتيزي (23 عاماً) أساسياً منذ قدومه على سبيل الإعارة من ساسوولو، لكنه قدّم أداء جميلاً مع منتخب إيطاليا وسجّل هدفين في مرمى أوكرانيا (2-1) الثلاثاء الماضي، ليدخل نفسه في حسابات المدرب إنزاغي الذي يخوض أيضاً مواجهة منتظرة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء على أرض ريال سوسييداد الإسباني.

- أزمة بوغبا -

ويفتتح يوفنتوس، ثالث الترتيب بسبع نقاط، المرحلة يوم السبت مستضيفاً لاتسيو صاحب البداية البطيئة (خسارتان ثم فوز على نابولي حامل اللقب).

لكن فريق "السيدة العجوز" تلقى صفعة قوية مع ايقاف لاعب وسطه المخضرم الفرنسي بول بوغبا موقتاً بسبب تعاطي المنشطات.

وقد يواجه لاعب الوسط الدولي الايقاف لأربع سنوات، بسبب ارتفاع معدلات هورمون التستوستيرون، اثر فحص خضع له بعد مباراة لم يشارك فيها أصلاً.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس يوم الخميس ان بوغبا طالب باختبار العينة "ب"، وبحال تأكد تنشطه، يواجه ابن الثلاثين عاماً خطر الغاء عقده من قبل يوفنتوس.

وهذه فضيحة جديدة لـ"بيانكونيري" بعد حسم 10 نقاط من رصيده الموسم الماضي، بسبب أنشطة مالية مشبوهة في صفات انتقال اللاعبين.

وما يزيد من أزمات يوفنتوس، غير المتهم في قضية تنشط بوغبا، توقّع تأكيد مجلس إدارته الأسبوع المقبل رزوحه تحت خسائر مالية تبلغ 115 مليون يورو.

كما يواجه اجراءات قانونية من قلب دفاعه السابق ليوناردو بونوتشي، المعترض على طريقة ابعاده "المذلّة" عن تمارين الفريق، قبل ان ينتهي به المطاف مع أونيون برلين الألماني.

ومن جهة لاتسيو، قد يشارك لاعب وسطه الفرنسي ماتيو غندوزي السبت للمرة الأولى أساسياً مع فريق العاصمة بعد إعارته من مرسيليا.

وقدّم ابن الرابعة والعشرين مستوى ممتازاً عندما نزل بديلاً خلال الفوز على نابولي 2-1، وقد يفضّله الجهاز الفني على الياباني دايتشي كامادا ليواجه مواطنه لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو.

ويأمل نابولي حامل اللقب في تعويض خسارته الأخيرة ضد لاتسيو التي أنزلته إلى المركز السادس عندما يحلّ ضيفا على جنوى الرابع عشر، قبل حلوله ضيفا على سبورتينغ براغا البرتغالي الاربعاء في دوري أبطال أوروبا.